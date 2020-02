ATLETICA LEGGERA. L’OlimpiaCross è alle porte

Altra domenica di soddisfazioni per l’Olimpiatletica, impegnata nella trentasettesima edizione del Cross di Borgaretto, che quest’anno assegnava e maglie di Campione Regionale Master FIDAL, un grande classici di specialità disputato su un percorso ricavato nel parco di Stupinigi su un terreno perfetto che ha reso la gara estremamente combattuta e di grande livello e che ha visto la presenze delle migliori squadre piemontesi e dei migliori specialisti, con al via 1.200 atleti e atlete.

Benchè orfana dei suoi atleti di punta, assenti a Borgaretto, l’Olimpiatletica ben figura con il quinto posto del presidente Michele Iacovelli e con gli ottimi piazzamenti di Antonio Mingozzi e Simone Canarelli. Comunque buona la prova di squadra: da Cesare Montanari a Marco Lecaselle, da Fabio Stecca a Marco Di Cera, che porta a termine una splendida prestazione, da Fabrizio Bellagamba a Giovanni Argentino, in grande crescita, da Simone Volpatto a Massimo Crivello, da Gianni Andiloro, in netto miglioramento, a Fulvio Giorgi, sempre più a suo agio su questi terreni così come Mario Canarelli e Francesco Faretra. Da segnalare un altro debutto con la canotta giallonera dell’Olimpiatletica: si tratta di un grande atleta e allenatore, Flavio Schiavino.

Nella batteria femminile, corsa sulla distanza di 4 chilometri, un grande risultato per Lucia Azzolina e Maura Scotto, entrambe classificatesi al sesto posto. Non meno grande la prova di Francesca De Simone, giunta ottava; a seguire Elisabetta Cason e Sabina Passaro, entrambe in crescita e pronte per l’imminente Olimpiacross. Buona la gara al Cross di Borgaretto di Simonetta Giordano, Silvia Venga e Maria Vitetta.

Come anticipato, infine, fervono i preparativi per il “5° OlimpiaCross” che si disputerà domenica 16 febbraio al parco Castelverde a Settimo Torinese, manifestazione inclusa nel calendario regionale cross che ricordiamo essere l’evento per eccellenza organizzato dall’Olimpiatletica. C’è da scommetterci che saranno in tantissimi ai nastri di partenza e, come da tradizione, l’organizzazione messa in piedi dal sodalizio giallonero guidato da Iacovelli sarà impeccabile.

