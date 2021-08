Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Nel mese di agosto gli atleti dell’Atletica Settimese sono stati impegnati in competizioni podistiche fuori dalla provincia di Torino, a partire dalla quarta edizione della Villanova 8 Run, nel Cuneese.

Oltre 200 i partecipanti, tra cui in la portacolori dell’Atletica Settimese Sarah Aimee L’Epeeh, che conquista il primo gradino del podio in campo femminile concludendo la prova di 8 km del percorso che si sviluppava nelle strade di Villanova Mondovì con l’ottimo tempo [...]