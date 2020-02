ATLETICA LEGGERA. L’Atletica Settimese debutta nel Campionato Italiano indoor di prove multiple

Meeting indoor e competizioni campestri. Questo il menu degli atleti del Settore giovanile dell’Atletica Settimese, impegnati su più fronti nell’ultimo fine settimana. A Padova Vincenzo Martinelli ha partecipato al Campionato Italiano indoor di prove multiple nella categoria Allievi. Per la prima volta nella storia del sodalizio podistico biancoblu un atleta del vivaio ha preso parte alla competizione nazionale, conseguendo un ottimo ottavo posto finale nel pentathlon con un totale di 3139 punti che equivalgono anche al minimo per i prossimi Campionati Italiani indoor. Superlativa la prova nei 60 ostacoli, chiusa al secondo posto in 8”31, mentre nei 1000 metri Martinelli ha tagliato il traguardo in 3’02”. Buone anche le prove nel salto in lungo (6 metri), nel salto in alto (163 centimetri) e nel getto del peso con un lancio di 10,36 metri.

Jacopo Pellegrini e Giorgia Martinelli invece, sono stati i protagonisti, sabato 1 febbraio, del meeting indoor di Bra riservato ai velocisti. “Doppio Sprint” il nome della manifestazione, la cui caratteristica è quella di effettuare due prove sui 60 metri piani: una di qualificazione e una di finale. Nei Cadetti Pellegrini è giunto terzo in finale con il tempo di 8”06 (personal best), mentre Martinelli, dopo essersi qualificata vincendo la propria batteria in 8”45, si è confermata anche in finale con il medesimo tempo.

Il Settore giovanile dell’Atletica Settimese ha partecipato con Francesco Bertello anche al tradizionale cross di Borgaretto di Beinasco, valido per il titolo promozionale Fidal provinciale. Nella nebbia del mattino Bertello ha disputato una buona prova nei 4000 metri del percorso (suddivisi su due giri) che gli è valsa il nono posto, dimostrando di essere già competitivo per la categoria Allievi.

Gabriele Rossetti

Commenti