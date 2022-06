Archiviata con il sorriso l’edizione 2022 della StraSettimo, l’Atletica Settimese è ancora protagonista sia per il settore Adulti-Master che con il vivaio. Ad Alessandria sono andati in scena i Campionati Piemontesi di Società FIDAL Cadetti e Cadette, mentre domenica a Mappano è stata la volta della “Corri con Samuele”. Alla manifestazione di Alessandria hanno partecipato oltre 600 atleti piemontesi Under 16, con il sodalizio biancoblu presieduto da Maurizio Bondioli che non poteva mancare all’appuntamento e che nell’occasione ha schierato una folta rappresentativa di atleti impegnati nelle 14 gare in programma [...]





