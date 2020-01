ATLETICA LEGGERA. La carica dei 40 dell’Atletica Settimese all’Ivrea Cross Country

Il Settore giovanile dell’Atletica Settimese non fa più notizia e conquista un altro storico record dalla sua fondazione riuscendo nell’impresa, tutt’altro che semplice, di partecipare ad un cross regionale con circa

40 atleti di tutte le categorie. Tanti sono stati i protagonisti del vivaio biancoblu che domenica 26 gennaio hanno partecipato al Cross Country di Ivrea, valido come seconda prova del campionato regionale promozionale di cross Fidal, nonché per il campionato di società per le categorie Ragazzi e Cadetti. In evidenza le grandi prestazioni della categoria Esordienti allenata dal tecnico Simone Conto, che si distingue con due vittorie in M10 conseguite da Luca Milanesi (alla sua prima vittoria in carriera) e da Alessia Succo, la quale bissa la vittoria ottenuta 15 giorni fa al cross di Novara. Entrambi hanno condotto la gara degli 800 metri con autorevolezza e convinzione, giungendo primi al traguardo con distacco perentorio dopo aver condotto sin dalla partenza. Negli Esordienti M5 è invece Giulia Furfaro a brillare all’esordio in gara, aggiudicandosi il secondo posto dopo un’ottima prova nei 500 metri. Medaglia di bronzo, infine, negli Esordienti M8, per Giacomo Aiassa nella prova dei 600 metri. Podi che certificano l’ottimo risultato dello staff tecnico dell’Atletica Settimese e che proiettano la categoria Esordienti come il migliore della regione nelle competizioni campestri. Da segnalare anche i positivi esordi in gara di Elena Furfaro e Martina Cristinoiu. Nelle gare della categoria Cadetti da segnalare le buone prove nei 3000 metri di Dagim Costa (13° al traguardo), Davide Milanesi (25°) e Ramesh Tudisco (33°) che hanno consentito alla società di conquistare il quinto posto regionale. La migliore delle Cadette è risultata Maya Tudisco, seguita dalle

compagne Sara Di Gennaro e Giulia Tagliente, capaci di conquistare il nono posto nella classifica delle società. Per la categoria Ragazze da segnalare le prestazioni di Rebecca De Bonis, Ilaria Boffa, Eleonora Barosso, Giulia Balliano e Carola Uras mentre, tra i Ragazzi, buone prove da parte di Mosè Gueye e Lorenzo Friggieri.

Nel fine settimana ad Aosta si sono tenuti anche i campionati regionali indoor Allievi, ai quali hanno partecipato alcuni portacolori della Settimese. Sugli scudi, ancora una volta, i fratelli Vincenzo e Giorgia Martinelli impegnati rispettivamente nei 60h (secondo posto in 8”28) e nei 60 metri piani (16esimo posto in 8”50). Presente anche Enrico Marinacci (32° nei 60 mt in 7”66) e Nelly Calosso (che all’esordio stagionale chiude i 60 metri in 9”20).

