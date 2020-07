Il fine settimana ha fatto registrare un’altra grande prestazione per Daniele Notario. L’emergente ed eclettico talento del vivaio dell’Atletica Settimese, già protagonista il weekend precedente nelle gare dei lanci, sabato 18 luglio si è preso la ribalta nelle corse di velocità ed ostacoli al 3° meeting di Donnas, in Valle d’Aosta. Daniele ha saputo mettere in mostra tutte le proprie potenzialità anche nelle gare in programma: a cominciare dai 300 metri ostacoli, passando per gli 80 mt piani della categoria Cadetti. L’atleta del sodalizio podistico biancoblu ha effettuato una sorprendente prova nella impegnativa gara dei 300 mt ostacoli aggiudicandosi il terzo posto assoluto che gli è valso la medaglia di bronzo nella disciplina – con il tempo di 48,56 (personal best) – ed il primo posto nella classifica degli atleti piemontesi. Buon risultato quello ottenuto in questa peculiare specialità con gli ostacoli, che sarà sicuramente migliorabile quando Daniele potrà nuovamente allenarsi con regolarità in pista nella disciplina alla ripresa delle attività della Scuola di Atletica della Settimese che avverrà il prossimo primo settembre.

Nella batteria della gara degli 80 metri piani, invece, Daniele Notario si è classificato al quarto posto con un buon riscontro cronometrico di 10”44 che gli ha permesso di conquistare il settimo tempo della graduatoria generale. Al termine di queste prove il promettente atleta di San Benigno Canavese si candida come uno dei protagonisti della stagione in diverse specialità dell’atletica leggera; tra prove multiple, lanci, velocità ed ostacoli, Notario potrà sbizzarrirsi nelle gare provinciali e regionali di categoria, in calendario a fine estate e in autunno, tanto a livello individuale quanto di squadra

Commenti