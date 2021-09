Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Settimane calde per il Gruppo Sportivi Chivassesi. I Cadetti biancorossi sono scesi in pista sabato 18 e domenica 19 settembre a Volpiano per il Campionato Regionale. A spiccare è stata la prova di Alessandro Cena che ha vinto i 1200 siepi con il riscontro cronometrico di 3’33” mettendo una seria ipoteca sulla possibile partecipazione con la Rappresentativa Regionale ai prossimi Campionati Italiani di categoria. Terzo nei 300 ostacoli Ivan Papotti, che [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.