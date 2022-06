Un’autentica invasione di runners mercoledi 8 giugno in occasione del 3° Trofeo L’Ostu del Maslè disputato dopo due anni di stop forzato causa Covid in frazione Mezzi Po a Settimo Torinese: una staffetta a coppie di 4 chilometri con frazioni di 2 chilometri, da ripetere due volte per ciascun frazionista su un anello di 2 chilometri interamente chiuso al traffico, con una parte in sterrato. Dopo l’Olimpiacross, un nuovo vero e prorio successo targato Olimpiatletica, che ha visto sfidarsi 60 staffette per 120 atleti in rappresentanza di 15 società. [...]



