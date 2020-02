Le squadre Master dell’Atletica Settimese hanno preso parte, domenica 23 febbraio, al “Cross Reale” di Venaria, valido per il circuito canavesano Uisp e primo criterium podistico Piemonte. Gli atleti del sodalizio presieduto da Maurizio Bondioli hanno fatto registrare buone. Brave Antonella De Luca, Elisabetta Galfrè, Silvana Godizzi, Loredana Togo, Nadia Zaccaria e Virginia Zito. In campo maschile, invece, menzione speciale per l’inossidabile Adriano Nicolelli, mentre non hanno affatto sfigurato Donato Sportiello, Giuseppe Stella, Riccardo Rosso, Sandro Tipaldi, Mauro Ferrarini, Innocenzo Armato, Paolo Gandolfo, Antonio Petrone, Fabio Longo, Pierluigi Crisai, Paolo Chiabotto, Luca Bondesan, Gaetano Anastasi e Vincenzo Fotia.

