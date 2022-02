GS Chivassesi nel pieno della stagione indoor con i colori dell’AVIS Atletica Canavesana. Siglano il personale Roberto Vecliuc nei 400 metri di Padova in 53”40 e Alice Riggio sui 60 metri di Bra con il riscontro cronometrico 8”60. A Padova fa il suo esordio stagionale Davide Favro che ancora non in forma fa segnare la misura di 6,83 metri nel lungo, mentre Marco Spiezia vince la batteria dei 60 metri dopo aver fermato il cronometro in 7”29. Sempre a Bra, infine, Giulia Maranini va vicinissima al suo personale [...]





