Ultima gara di stagione per i Ragazzi del Gruppo Sportivi Chivassesi, che danno battaglia a Borgaretto nel Campionato Provinciale. Doppio oro di giornata nel lungo con Rebecca Zandarin che si laurea campionessa provinciale saltando 3,96 metri assieme a Hamid Tikar, vittorioso sui 2 chilometri di marcia in 14’06”. Bronzo per Gabriele Albertone, che dopo molte medaglie di legno stacca il biglietto per il terzo gradino del podio nel lungo con 3,97 metri Sui 60 metri Ragazze, quarta piazza per Vivien Bozzo in 9”, mentre nei 1000 Ragazzi Matteo Consolandi chiude quinto con [...]





