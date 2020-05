Al Gruppo Sportivi Chivassesi si pensa al futuro dovendo inevitabilmente fare i conti con il presente e con gli ultimi mesi che hanno stravolto le vite di tutti. Dalla metà del mese di maggio, sono ripresi in massima sicurezza e con tutte le precauzioni del caso gli allenamenti degli atleti biancorossi di interesse nazionale, come da autorizzazioni della Federazione Italiana di Atletica Leggera, mentre per tutti gli altri la situazione è più delicata.

Claudio Clerici, presidente del Gruppo Sportivi Chivassesi, ha fatto un’analisi lucida del momento attuale in una lettera scritta a tutti i tesserati del sodalizio sportivo: “Questo è un momento molto difficile e duro per tutti, ma dimostreremo la nostra capacità di resistere e rimetterci in marcia più forti di prima, anche attraverso lo sport che tanto ci piace”. Il direttore tecnico biancorosso Fabio Buscella è sulla stessa lunghezza d’onda: “Al momento abbiamo grandi speranze e poche certezze. Attendiamo l’evolversi della situazione per proporre cose al Comune di Chivasso, ma ancora non sappiamo bene se, come e quando ripartire e prima dovremo sicuramente interfacciarci con loro. Abbiamo in mente qualche idea, di sicuro dovremo rimodulare gli orari degli allenamenti e attuare tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo FIDAL e dalle norme vigenti. A livello personale, la speranza è che come atletica leggera, trattandosi di uno sport all’aria aperta, sia più fattibile, ma ad oggi è tutto ancora in cantiere”.

Quello che è molto probabile è che il Meeting Città di Chivasso, previsto per la fine di giugno, sarà costretto al forfait, mentre per settembre, quando in calendario ci sono i Campionati Italiani Under 16 e Under 18, qualche speranza in piu’ ci dovrebbe essere.