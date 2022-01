La stagione agonistica è iniziato nel migliore dei modi e nel segno della continuità per i portacolori del settore giovanile targato Atletica Settimese, che hanno conquistato due vittorie prestigiose in competizioni campestri. Il giorno dell’Epifania, in Toscana, Luca Milanesi si è aggiudicato la vittoria in solitaria nella “Campestre della Befana” di Policiano, dominando sui due giri del percorso tecnico di 1.500 metri riservati alla categoria Ragazzi. Una grandissima prova per Luca che si conferma a proprio agio in questa disciplina che ha condotto la gara fin da subito.



