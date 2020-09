ATLETICA LEGGERA. Favro, Novo e Gaschino nella top ten ai tricolori Junior e Promesse

Weekend denso di appuntamenti prestigiosi per Atletica Canavesana e Gruppo Sportivi Chivassesi. Ai Campionati Italiani Junior e Promesse di Grosseto, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre, finalmente dopo il lungo periodo di lockdown si riparte con il botto. Lorenzo Novo chiude nono in campo nazionale con la misura di 6,73 metri ottenuta nel lungo, mentre Davide Favro termina la sua prova nel salto triplo tricolore all’ottavo posto con 14,43 metri. Favro a Grosseto non trova il giusto feeling in pedana dopo una bella qualificazione del giorno precedente, caratterizzata da una buona misura di 14,68 metri. Nel lancio del giavellotto, il protagonista è Samuele Gaschino, settimo.

Nello stesso fine settimana, il GS Chivassesi fa tappa ad Alessandria per i Campionati Regionali delle categorie Cadetti e Ragazzi. Jessica Bertolina tra le Cadette è quarta nel triplo a 9,97 metri e per soli 10 centimetri non sale sul terzo gradino del podio tricolore aggiudicandosi così il bronzo. La stessa Bertolina gareggia anche nel lungo, chiudendo la sua performance con 4,40 metri. Bravo Ivan Papotti, che nei 300 metri ferma il cronometro a 41”46, mentre Alessandro Cena corre i 1000 metri in 2’53 posizionandosi al decimo posto. In gara negli 80 metri Flavio Causin ed Edoardo Parlangeli, che staccano rispettivamente il tempo di 10”74 e 10”99. Nella categoria Ragazzi, invece, il biancorosso Jacopo Parlangeli corre i 60 metri in 10”07 e atterra a 3,55 metri nel salto in lungo.

