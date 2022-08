Anche la scorsa settimana Atletica Settimese presente nelle gare serali infrasettimanali con una delegazione di irriducibili atleti che hanno sfidato le temperature proibitive. Mercoledì, a Ceretti di Front, di scena la “notturna di Ceretti”, gara di 7 chilometri valida per il Circuito Canavesano UISP. In evidenza le buone prestazioni di Giancarlo Secondo, che chiude la propria prova in 27’45”, seguito da Roberto Polidoro, Gaetano Anastasi e Riccardo Rosso.

Venerdì sera invece si è tenuta nell’ambito della Sagra dell’Agnolotto a Bosconero la manifestazione “Mezzanotte alla Rusa”, gara a passo libero in notturna [...]