ATLETICA LEGGERA. Cross Reale: è tutto pronto per la decima edizione

Manca poco più di una settimana alla decima edizione del Cross Reale, la manifestazione podistica curata dall’Atletica Venaria Reale. L’appuntamento è per domenica 23 febbraio sul percorso di gara al Parco Salvo D’Acquisto: ritrovo alle ore 8. L’evento è inserito nel 1° Criterium Podistico Piemonte e 20° Circuito Canavesano UISP di atletica leggera. Ricco pacco gara garantito per i primi 700 iscritti.

Il Cross Reale è organizzato dall’Atletica Venaria Reale, in collaborazione con la Pro Loco Altessano-Venaria Reale, Associazione Nazionale Carabinieri e il patrocinio della Città di Venaria Reale.

L’Atletica Venaria Reale nasce alla fine del 2007, grazie alla volontà ed al lavoro di alcuni podisti appassionati di corsa e di atletica leggera. La società si affilia UISP (Unione Italiana Sport per tutti) e FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera), divenendo visibile all’interno di quest’ultima come Team 2000 Torino. Dal legame con il Team 2000 scaturisce la possibilità di sviluppare un progetto locale legato al territorio che consente la pratica dell’atletica leggera ai giovani. Tale progetto muove i primi passi a partire dal 2008 e viene portato avanti grazie all’aiuto di istruttori federali che uniscono all’esperienza maturata nella pratica, la competenza derivata dalla preparazione teorica. Sin dal primo momento lo sviluppo dell’attività giovanile è stato lo scopo principale della società che, nel giro di pochi anni, ha aumentato il numero degli iscritti diventando una delle più numerose del territorio. Nel 2014 si interrompe la collaborazione con il Team 2000 ed inizia una nuova affiliazione con la società Turin Marathon, società riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Infine dal 2017, visti i numerosi iscritti ed i risultati ottenuti, l’Atletica Venaria Reale è affiliata UISP e FIDAL.

L’Atletica Venaria Reale crede fortemente nel valore educativo e formativo dello sport, in particolare dell’Atletica Leggera, per la crescita positiva dei ragazzi. I piccoli portacolori dell’Atletica Venaria Reale, dai 6 agli 11 anni d’età, svolgono un’attività prevalentemente ludica e propedeutica all’atletica vera e propria, mentre i più grandi iniziano ad affrontare le diverse specialità cimentandosi anche in gare di livello provinciale, regionale e nazionale.

