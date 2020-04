La European Athletics ha ufficializzato la cancellazione degli Europei di Parigi 2020 che erano in programma dal 25 al 30 agosto allo stadio Charlety. La decisione di annullare l’evento è stata presa dal comitato organizzatore locale e dalla Federazione francese di atletica leggera in una riunione straordinaria. “Avevamo sperato in questi tempi difficili di offrire agli atleti europei un grande evento a cui puntare alla fine di questa estate – le parole del presidente ad interim della EA, Dobromir Karamarinov – Purtroppo siamo stati informati dal comitato organizzatore e dalla federazione francese che, dopo il confronto con le autorità nazionali e locali competenti in materia di salute e sicurezza, non erano più in grado di procedere all’organizzazione dei campionati in agosto e sono stati costretti a cancellare l’evento”. Gli Europei di Parigi 2020 sono cancellati, non annullati: non verranno quindi recuperati nel 2021.

Commenti