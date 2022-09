Ennesimi grandi risultati per il settore giovanile dell’Atletica Settimese nelle gare in programma in questo weekend. Grande vittoria per Luca Milanesi che si aggiudica la gara sui 1300 metri riservata alla categoria Ragazzi del Green Tour, valida come terza prova del Campionato Regionale di corsa in montagna – Circuito EcoGio. Bravissimo Luca, che con questa affermazione nel difficile e tecnico percorso con partenza ed arrivo alla Basilica di Superga si propone come leader nel mezzofondo regionale di categoria. Al femminile, buona prova tra le Ragazze di Francesca Ferro.

Di scena nel [...]