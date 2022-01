A Casalmaggiore si apre la stagione delle indoor per l’Atletica Venaria Reale che nonostante la gara piena di avversità riesce ad ottenere grandi risultati. Christel Paissoni gareggia sui 60 metri ostacoli con il tempo di 10”45; esordio in pista per Andrea De Giorgio sui 60 metri, chiusi in 8”39 e personal best. Terzo gradino del podio per Luca Vesco sui 60 metri con il nuovo personale 7”32, mentre Alice Gaggini fa sua la piazza d’onore sui 60 metri con il tempo di 8”08, suo personal best, nonostante sia stata annullata la prima [...]





