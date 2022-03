Si sono tenuti nel weekend a Bra i Campionati Regionali FIDAL indoor per la categoria Cadetti. L’Atletica Settimese ha partecipato alla kermesse piemontese tre Cadette, supportate nell’occasione dai tecnici Pierluigi Crisai e Gianni Mattiazzi. Grandissime le prove delle atlete biancoblu, in particolare quella di Rebecca De Bonis, capace di conquistare un ottimo quinto posto nei 60 piani. Buona la performance di Rebecca nella propria batteria che le ha consentito di centrare l’obiettivo della finale B con il tempo di 8”45. In finale, la talentuosa sprinter si è migliorata ancora vincendo perentoriamente con [...]





