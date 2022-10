Importanti risultati per i portacolori dell’Atletica Settimese impegnati nelle gare su pista e su strada in programma nel weekend scorso. Grandissima vittoria di categoria per il master Francesco Torrente, che lascia il segno addirittura in Sicilia. Il veterano biancoblu ha la meglio nella categoria M80 nel Trofeo Sali e Saline di Trapani, gara corsa sui 10 chilometri.

Sulla stessa distanza, ma spostando i riflettori sul territorio piemontese, spicca il grandissimo secondo posto assoluto femminile di Sarah L’Epee nella StraFossano. Nella stessa gara, buona prestazione sulla distanza anche per Nadia Zaccaria, sua compagna di squadra.

Altra importante [...]