Sarah L’Epee dell’Atletica Settimese lascia il segno alla mezza maratona di Lodi “Laus Half Marathon”, conquistando il secondo posto di categoria in SF35 e la palma di quinta donna italiana e nona assoluta in gara. Buon tempo per Sarah che dimostra l’ottimo stato di forma concludendo la sua fatica dopo aver fermato il cronometro in 1h20’42”, sua nuova miglior prestazione sulla distanza, e confermandosi a buon diritto tra le migliori atlete italiane nella specialità.

Sempre restando sulla Maratonina, da segnalare le ottime prove alla mezza maratona di [...]



