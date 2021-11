Si sono tenuti domenica 21 novembre a Castel San Pietro Terme i 66i Campionati Italiani di corsa campestre UISP. L’Atletica Settimese non poteva mancare a questo importante evento, come da tradizione, e ha partecipato alla trasferta emiliana con circa 30 iscritti, in gara fianco a fianco con gli oltre 1000 partecipanti provenienti da tutta Italia, che si sono cimentati nel bellissimo percorso del parco naturale del fiume Sillaro di Castel San Pietro Terme. Sono state 3 le tipologie di gara: 6 km fino [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.