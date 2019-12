ATLETICA LEGGERA. Allenamento a Santo Stefano con brindisi per l’Atletica Settimese

Come consuetudine, ormai da oltre dieci anni l’Atletica Settimese si ritrova con i propri iscritti presso la Basilica di Superga per un allenamento sociale e, al termine, brindisi augurale per le festività e per un buon anno sportivo 2020. La mattina di Santo Stefano tanti hanno sfidato il freddo e sono stati ripagati da una giornata stupenda.

Commenti