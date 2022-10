Non potevano iniziare meglio i festeggiamenti per il quindicesimo anniversario della fondazione del settore giovanile dell’Atletica Settimese, che in questi anni ha prodotto e lanciato atleti del calibro di Pietro Arese. Venerdì scorso, in quel di Abbadia San Salvatore, in Toscana, si è tenuta la finale nazionale del Trofeo CONI tetrathlon Ragazze, in cui un’atleta del sodalizio biancoblu, la promettente Alessia Succo, è salita alla ribalta nazionale, con la Rappresentativa FIDAL Piemonte. La portacolori dell’Atletica Settimese ha trionfato nel tetrathlon C della categoria Ragazze, contribuendo a portare il Piemonte [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.