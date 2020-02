ASTI. Ucciso da mezzo agricolo: era ex agente della municipale

Si chiamava Paolo Zuccaro l’agricoltore di 67 anni morto nell’incidente di oggi pomeriggio a Vigliano d’Asti. Ex vigile urbano, era stato in servizio al Comune di Asti fino a pochi anni fa. Quando il macchinario agricolo ha travolto, uccidendolo, era solo nel cortile dell’azienda agricola di famiglia. “Era uno dei miei primi collaboratori – ricorda il comandante della municipale di Asti, Riccardo Saracco – si era sempre occupato di decoro e di mercati. Un gran lavoratore, con un bel carattere, sempre disponibile. Era un punto di riferimento per tutti noi”. E’ probabile che la causa dell’incidente sia stata una distrazione.

