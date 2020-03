ASTI. Travolto da ramo, 62enne muore nell’Astigiano

Incidente mortale nelle campagne dell’Astigiano. Un uomo di 62 anni, che stava svolgendo lavori di potatura nel suo appezzamento di Vaglierano, è stato colpito alla testa da un grosso ramo che l’ha fatto cadere e finire in un rio, dove è stato trovato morto da alcuni parenti. Le cause sono ancora da accertare. L’autopsia stabilirà le cause del decesso. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Asti.

Commenti