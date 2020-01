ASTI. Sicurezza: Carabinieri integrano il servizio con messaggi vocali anti-truffe nell’Astigiano

Nei cinque Comuni dell’Astigiano dove è attivo il servizio di ‘Alert System’, con cui le amministrazioni comunali segnalano ai cittadini via sms e con telefonate allerta meteo, problemi all’acquedotto, interruzioni stradali e le iniziative comunali, i carabinieri del comando provinciale integrano il servizio con messaggi vocali di segnalazione per prevenire reati e in particolare truffe agli anziani. L’iniziativa, che riguarda i comuni di Montegrosso, Vigliano d’Asti, Mongardino, Isola d’Asti e Costigliole “è stata attivata – spiega il comandante provinciale dei carabinieri di Asti, tenente colonnello Pierantonio Breda – per proseguire nell’intensificazione dei servizi di prossimità a favore del cittadino”. Predisposto un messaggio vocale sulle accortezze da usare per prevenire i reati a danno di persone “a minorata difesa”. Il comando provinciale ha diffuso l’iniziativa a tutti i Comuni della provincia che, fino ad aprile, hanno la possibilità di aderire gratuitamente.

