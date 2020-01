ASTI. Sicurezza: blitz polizia, controlli su extracomunitari

Blitz della polizia ad Asti, in due edifici occupati della zona di corso Casale, dove negli ultimi due anni sono avvenuti diversi arresti per spaccio. Durante le ispezioni, i poliziotti avrebbero raccolto “elementi utili a carico di stranieri extracomunitari, in corso di identificazione – spiega una nota della Questura – probabilmente coinvolti in episodi di rapina aggravata a danno di connazionali, avvenuti alcune settimane fa”. Trovati tre nigeriani irregolari, due dei quali avevano ricevuto il decreto di espulsione. Il terzo è stato accompagnato al Cpr di Torino per il rimpatrio. L’operazione, disposta dal questore di Asti per verificare la presenza di persone pericolose e stranieri irregolari, è stata condotta dagli agenti della Squadra mobile, delle volanti e dell’Ufficio immigrazione insieme ai colleghi del Reparto mobile di Torino e della polizia stradale di Asti.

