ASTI. Sentenza prima sentire difesa

“Riteniamo di non dover deliberare alcuna astensione dalle udienze”. Lo hanno deciso gli avvocati della Camera Penale di Asti, che avevano proclamato lo stato di agitazione per la sentenza dello scorso 18 dicembre con cui un uomo è stato condannato a 11 anni senza che la difesa abbia potuto esporre le sue ragioni. Lo rende noto il presidente della Camera penale astigiana, Alberto Avidano. “Abbiamo preso atto della decisione del giudice Roberto Amerio” di chiedere il trasferimento alla Corte d’Appello di Torino, e “rimaniamo in attesa di eventuali ulteriori decisioni degli altri componenti del collegio”, che al momento non hanno manifestato intenzioni di lasciare il tribunale di Asti. “Tutto quello che è accaduto – prosegue Avidano – proviene da un collegio e non abbiamo alcuna personalizzazione nei confronti di uno o dell’altro. Attendiamo eventuali ulteriori comunicazioni da parte degli organi competenti e, all’esito di ciò, faremo ulteriori valutazioni su quanto di nostra competenza”.

