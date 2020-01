ASTI. Rifiuti bruciati in una riserva naturale, c’è un denunciato

Rifiuti dati alle fiamme nella riserva naturale della stagni di Belangero, vicino Asti. I carabinieri forestali di Asti, intervenuti insieme ai vigili del fuoco in località Boana, hanno identificato l’uomo che ha appiccato il fuoco, un rumeno di 65 anni, e l’hanno denunciato a piede libero per combustione illecita di rifiuti. L’anziano aveva dato alle fiamme materassi, pedane in legno, mobili in una zona dove vengono spesso trovati rifiuti. I militari, che stanno indagando, hanno anche liberato un cagnolino vicino a una casa di Casorzo invasa dai rifiuti. L’animale, in buone condizioni di salute, è stato trasferito al canile. Identificato il proprietario, un impiegato quarantenne residente ad Asti, che da mesi aveva lasciato la casa dove è stato trovato il cane. I forestali l’hanno denunciato per abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

