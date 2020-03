ASTI. Pizzeria aperta, gli verrà sospesa la licenza

EMERGENZA CORONAVIRUS. Stava servendo da mangiare e da bere a un cliente nel suo locale, a Villanova d’Asti, quando è stato scoperto dai carabinieri. Ieri sera il titolare 30enne di una pizzeria del paese è stato sanzionato per io mancato rispetto delle misure anti coronavirus. Gli verrà sospesa la licenza. Nell’ambito degli stessi controlli, i carabinieri astigiani hanno denunciato anche una 35enne di Tigliole e un 25 enne di Asti, dopo un controllo su strada a Moncalvo. I due, che erano in viaggio in auto, hanno dichiarato che stavano andando a far visita alla madre in ospedale, ma i carabinieri hanno appurato che la donna era stata dimessa il giorno prima.

