ASTI. Incendio in una cascina dell’Astigiano, evacuata una famiglia

Ci sono volute diverse ore per domare l’incendio che nella notte ha causato gravi danni in una abitazione a Vinchio, nell’Astigiano. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco. I proprietari di casa, una famiglia, è stata evacuata a scopo precauzionale e il sindaco del piccolo Comune si è attivato per trovar loro una sistemazione dove passare la notte. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

