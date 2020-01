ASTI. Immigrazione islamici radicali, l’espulso era referente ‘Asti’

Era il referente dell’Associazione studenti tunisini in Italia (Asti), Walid Fanni, il tunisino di 40 anni rimpatriato perché ritenuto dalla Digos di Torino a capo di una organizzazione criminale che favoriva l’immigrazione clandestina, anche di persone segnalate per possibili legami con ambienti del radicalismo islamico. L’uomo, da agosto trattenuto al Cpr prima e rimpatriato da alcuni giorni, era considerato un punto di riferimento per tutti i connazionali, tra cui molti studenti, che necessitavano di assistenza nella gestione delle pratiche relative alla loro regolarizzazione in Italia.

Commenti