ASTI. Giustizia: caso Asti; avvocati revocano stato di agitazione

Stop alla sciopero degli avvocati per il caso della sentenza letta prima di concedere la parola a uno dei difensori degli imputati. L’Ordine degli avvocati, riunito ieri sera in seduta straordinaria, ha deliberato “a larghissima maggioranza, con articolata motivazione, di revocare lo stato di agitazione della categoria in attesa dei provvedimenti degli organi competenti e di precisare che allo stato non vi sono ulteriori iniziative da assumere”. Lo riferisce il presidente dell’ordine forense astigiano, Marco Venturino. L’assemblea era stata indetta per deliberare sul caso della sentenza del Tribunale penale di Asti del 18 dicembre 2019, “e sulle iniziative ulteriori demandate dalla precedente assemblea dell’8 gennaio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale astigiani. Auspichiamo inoltre – aggiunge Venturino – che ricorrano le condizioni per ricostituire il clima di collaborazione e fiducia reciproche fra avvocatura e magistratura astigiane, frutto anche della riconosciuta efficienza del tribunale di Asti e della correttezza delle due categorie interessate”.

Commenti