ASTI. È online il piano di protezione civile

Il Comune di Asti ha pubblicato sul sito web istituzionale la sintesi del piano di protezione civile in caso di alluvione, “per raggiungere tutta la popolazione astigiana con un documento semplice per chiunque lo legga, ma tecnico e preciso nel tema trattato”, spiega il sindaco Maurizio Rasero. Aprendo il portale, la notizia si trova in primo piano. Ci sono sia il documento di sintesi sia quello integrale. Il piano contiene consigli e azioni operative utili alla popolazioni in caso di rischi idraulico. “Questo piano di sintesi si aggiunge a quello integrale approvato un anno fa in Consiglio Comunale e permette alla popolazione una più facile lettura di documento che per sua natura deve essere molto tecnico”, afferma l’assessore comunale alla Protezione civile, Marco Bona.

