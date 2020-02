ASTI. Coronavirus, il padre della ristoratrice: “Aspettiamo con fiducia”

“Stanno tutti bene, ci sentiamo al telefono e con messaggi”. Sono le parole del papà di Roberta Menin, 36 anni la ristoratrice astigiana che sette anni fa aveva aperto un ristorante a Wuhan e che insieme al marito Domenico Di Bartolomeo, originario di Valenza (Alessandria) e la figlia di un anno e mezzo, si trova in quarantena a Roma. I genitori vivono in una frazione di Rocca d’Arazzo (Asti) e aspettano “serenamente” che passino le due settimane di isolamento previste, “e che tutto segua il suo corso” dice il padre. Anche il padre di Di Bartolomeo chiede serenità: “Lasciamoli tranquilli – dice, raggiunto al telefono – devono riposare, lasciamo passare questo periodo e poi potremo riabbracciarli”. “Conosco bene il papà e la mamma di Roberta – dice il sindaco del piccolo Comune, Marco Maggiora – suo padre è uno stimato imprenditore della nostra zona, ha la sua ditta a Montegrosso. Non vediamo l’ora di riabbracciare Roberta, suo marito e la figlia”.

