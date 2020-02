ASTI. Coronavirus: accertamenti su donna ad Asti

Una donna astigiana è stata ricoverata nel reparto malattie infettive dell’ospedale cittadino ed è stata messa in isolamento, in via precauzionale, perché nelle scorse settimane avrebbe avuto dei contatti con uno dei partecipanti alla gara podistica cui prese parte un 38enne di Codogno poi colpito dal Coronavirus.

“E’ un caso che stiamo monitorando da giorni sul territorio” spiega il commissario dell’Asl di Asti, Giovanni Messori Ioli, secondo cui la positività è “improbabile”. La donna “ha da dodici giorni ha una sintomatologia di febbre ed è sotto osservazione: per estrema precauzione ha accettato di essere ricoverata solo oggi nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Asti, dove si trova in isolamento “.

Commenti