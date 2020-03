ASTI. Controlli nell’Astigiano, quasi 120 le denunce

Sono 118 gli astigiani denunciati in una settimana, dall’11 marzo scorso ad oggi, per non aver rispettato la prescrizione sul contenimento del contagio. Lo conferma la prefettura di Asti. “Solo ieri – spiegano dall’Ufficio di Gabinetto del prefetto – le forze dell’ordine hanno controllato 425 persone e denunciate 34, due delle quali anche per false attestazioni”. Gli esercizi commerciali astigiani sottoposti a verifica dalle forze di polizia sono stati 723 “e non è stata rilevata alcuna violazione, ma sostanziale conformità e rispetto delle regole”. La prefettura ribadisce di evitare spostamenti se non previsti da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, o situazioni di necessità. “Come il prefetto ha già avuto modo di ribadire – aggiungono – si fa appello alla responsabilità dei cittadini e alla collaborazione, al rispetto delle regole e a restare a casa”.

