ASTI. Consigliere Comune lascia,”non ci sono prospettive

Rinuncia al posto di consigliere comunale ad Asti perché giudica la situazione “indolente e senza

prospettive”. E’ la decisione di Giuseppe Passarino, della lista civica di minoranza ‘Passarino un Sindaco per amico’ “Ho chiesto – spiega Passarino in una nota – al mio gruppo di poter essere esonerato dal ruolo di consigliere comunale, perché giudico impercorribile continuare a svolgere questa mansione in una

situazione così indolente e senza prospettive”. “Mi dispiace, – prosegue il consigliere dimissionario – ma non sono più disposto a perdere il mio tempo nel continuare a dire delle cose senza essere ascoltato”. Secondo Passarino “è venuta l’ora di lasciare ad altri, con meno ritrosie e più capacità, senza scendere a compromessi, di alternare al dialogo formale, una nuova e forte capacità di denuncia delle incapacità di

questa amministrazione a sviluppare un progetto globale sulla città e dell’immodestia di molti dei suoi rappresentanti”. “Da parte del sindaco – aggiunge – c’è stata falsa disponibilità all’ascolto”.

