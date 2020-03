ASTI. Bruciano le panchine al parco, quattro ragazzi denunciati

Panchine date alle fiamme nella notte in un giardino pubblico di Canelli (Asti). I carabinieri della stazione locale hanno denunciato quattro giovani ritenuti i responsabili degli atti vandalici. I quattro, tutti minori astigiani e incensurati ad eccezione di un maggiorenne con precedenti per uso di stupefacenti, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Asti per danneggiamento. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco.

