ASTI. A Liliana Segre Tartufo 2019: “Mi ricorda feste in famiglia”

“Non ero mai stata prima ad Alba, di cui avevo letto. Sapevo della storia eroica della città, oltre che della sua bellezza, perché un quarto della mia stirpe era piemontese. Desideravo venire qui e ho accettato subito l’invito”. Lo ha detto la senatrice a Vita Liliana Segre, che ha ricevuto al Teatro Sociale di Alba (Cuneo) il Tartufo dell’Anno 2019 nel 70/esimo anniversario dell’assegnazione della medaglia d’oro al valore militare alla cittadina cuneese, simbolo della Resistenza. La senatrice a vita ha ricordato il suo “legame molto antico col Piemonte”. “Il nome della vostra città – ha rivelato – mi ha sempre colpito. Oggi che sono al tramonto, mi sembra di essere qui come in un film: rivivo i miei primi anni felici di vita, quando avevo una famiglia e una casa, quando avevano avuto come musica il chiacchiericcio piemontese della nonna Olga e che aveva portato con sé, quando si era sposata, una giovane meravigliosa persona di Mondovì e loro parlavano sempre in piemontese”. Anche il profumo del tartufo è antico per la Segre: “mia nonna era una grande cuoca e lo usava nelle feste. Profumava anche le stanze”.

