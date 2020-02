ASTI. A 16 anni fermato dalla Polizia alla guida dell’auto della nonna

A 16 anni si è messo alla guida dell’auto di famiglia e non si è fermato all’alt della polizia, che gli aveva imposto uno stop perché viaggiava a forte velocità e con i fari spenti. E’ successo ad Asti nella zona di via Torchio. Gli agenti lo hanno inseguito, bloccato e multato. Il sedicenne ha detto che la vettura – una Fiat Panda su cui erano presenti anche tre suoi amici – era della nonna. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. I genitori sono stati sanzionati per incauto affidamento.

