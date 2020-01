Asteismo imperterrito ialino.

Tranquilli non sono impazzito, ma con queste tre parole voglio fotografare l’atteggiamento di certe persone che falsamente lodano simulano autodenigrazione solo per essere consolate. Questo fenomeno si chiama asteismo dal greco asteismós, una figura retorica, della persona che non sa mai nulla ma è al corrente di tutto, si finge pecora ma è un vorace lupo. Sono le persone che sui social devono sempre brillare e patiscono se non hanno abbastanza like. Che discutono con Te ma poi negano di essersela presa male. La cosa buffa è che questa parola deriva da città, perché la persona che utilizza questa figura retorica espone il tutto con sufficiente urbanità, e privo di rustica semplicità. Ma questo loro atteggiamento è imperterrito, non si spaventano nè si fanno turbare sfiorando l’indifferenza. Questo loro modo di vivere le fa diventare ialini. Ialino significa dall’aspetto simile al vetro, insomma persone con una vita incolore, trasparente, dal greco yàlinos, derivato di ýalos, vetro.

Favria, 14.01.2020 Giorgio Cortese

Non vi è storia d’amore più bella di quella tra vento e pioggia. A volte distanti, ma quasi sempre avvinghiati.

