Assist, Assistenza!

Nel calcio sentiamo parlare di assist quando a avviene il passaggio volontario e decisivo per la realizzazione di un goal da parte di un suo compagno di squadra. Il lemma inglese, oggi entrato con lo sport nel linguaggio comune deriva dalla parola latina assistere, stare vicino. Oggi in italiano usiamo il verbo assistere come intransitivo essere presente; come transitivo, stare vicino a qualcuno per aiutarlo, accudirlo. Un verbo che usiamo quotidianamente con disinvoltura, ma di rado ci soffermiamo a pensare che i suoi significati possono essere addirittura antitetici quando diciamo che Tizio è caduto dalla bicicletta sulla strada e i passanti assistevano all’ incidente senza assistere il ferito. Sembra ambivalente il suo utilizzo ma dipende dal significa che diamo ad assistere, lo stare accanto, con indifferenza o con partecipazione, assistere transitivo che è aiuto e collaborazione. Siamo esseri umani, esseri sociali, da bambini giochiamo in squadre, gruppi per vincere con delle regole. Nella vita lavorativa e nelle relazioni sociali nelle nostre Comunità continuiamo ad assisterci dandoci dei reciproci assist, collaborando. Ogni giorno ci piaccia o no lavoriamo insieme per vincere insieme le quotidiane sfide dividendo i compiti e moltiplicando il successo per raggiungere l’impossibile. Ricordiamoci che nella vita le persone non sono uguali alla somma di quanto sono ma, possono essere maggiori o minori, a seconda di come riescono a collaborare come esseri umani

Favria, 2.08.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno, in Italia, migliaia di persone sopravvivono grazie a un gesto così semplice ma così importante. Non indugiamo, perché “certe cose” non accadono solo agli altri. Gli “altri” siamo anche noi. Venite a donare a donare il sangue a Favria venerdì 7 agosto cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Donate il sangue, donate la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

