Assimilare l’assembramento sembiante!

Una nuova parola complice l’epidemia proveniente dalla Cina è entrata nell’uso comune, assembramento! Un caro e dotto amico al riguardo mi ha citato dei versi di Dante, precisamente nel Purgatorio della Divina Commedia: “ Io voglio del ver la mia donna laudare, ed asimilarli la rosa e lo giglio”. Beh quando diciamo o leggiamo la parola assembramento pensiamo subito ad una riunione occasionale e disordinata di persone. Nel Medioevo si usava dire assembraglia per indicare una riunione ostile di persone, magari contro il nobile di turno, insomma usata al posto di dire gentaglia o peggio canaglia. La parola italiana deriva dal francese assembler, ottenuto dal latino simul insieme e l’aggiunta del prefisso ad, verso. Da questo lemma nasce anche una bella delicata parola, assimilare, rendere simile. Come si vede assemblare e assimilare hanno la stessa origine ma con due percorsi del linguaggio distinti. Da questa unione fortunata nasce nel Trecento la parola italiana assemblea e negli anni sessanta del Novecento assemblare. L’altro giorno sono andato a fare la spesa e chi aspettava per entrare nel negozio, stando a debita distanza gli uni dagli altri squadrava come un rapace i nuovi venuti, forse timoroso che il solito furbetto con una innocente scusa gli passasse davanti. Il titolare passando davanti all’ingresso ci ammoniva di tenere le distanze con un bonario: “Troppo assembramento!” Concludo con un verso di Montale tratto da Ossi di Seppia in cui dice di Esterina che ha: “L’intento viso che assembra l’arciera Diana…”. Ed eccoci alla parola sembiante, anticamente semblante dal provenzale semblan, dal latino assimilare, cioè rendere simile. Forse una delle lezioni che ci ha impartito questo microscopi virus è che ci pensiamo padroni del mondo ma siamo dei giganti dai piedi di argilla. E la crisi ci fa riflettere di quanto siamo simili anche se ci consideriamo nei nostri steccati ideologici superiori agli altri.

Favria, 25.06.2020 Cortese Giorgio

