Al diavolo il Covid, il green pass, le disposizioni governative, gli appelli e le dichiarazioni d’intenti. Al diavolo i comunicati stampa di Trenitalia. Continuano, infatti, come se nulla fosse, gli assembramenti “ferroviari” lungo la tratta Ivrea-Torino. A raccontarceli con tanto di foto, come utente e pendolare, giorno per giorno, è il consigliere comunale Andrea Benedino del Pd.