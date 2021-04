Assembramenti enogastronomici a Ivrea. Scandalo? Macche!

Metti che siamo in tempo di pandemia e dobbiamo cercare di viverla nel miglior modo possibile. Metti che ormai siamo diventati tutti bravi a utilizzare i social e mai ce lo saremmo immaginato. Metti che una sera ti colleghi on line con altre 100, mille persone, brindando con un bicchiere di vino, di quello buono. Questo han pensato dodici locali eporediesi. Un grande evento! L’aperitivo effettivamente “speciale” è in programma per g iovedì 22 aprile.

Come funziona ?

Prenoti il tuo aperitivo da asporto (panbrioche con prosciutto e provola, o vegetariano). Lo ritiri dalle 16 alle 18, abbinandolo sempre con una bottiglia di vino. Poi ti c onnettiti alle 19 su zoom per bere e parlare di cibo, vino e ricette!

In più ci sarà Ciro Lubrano di vino e dintorni, se vanza tempo, leggerà un suo racconto sull’enoteca di venti anni fa.



“Un piccolo assaggio… – commenta l’amico Ciro – di quando potremo brindare di persona…”.

Io dico la mia. A prescindere da tutto, dalla depressione gapollante di molti, dalle tragedie di alcuni, dalle stanchezze di altri, i ristoratori sono la categoria che più di tutte hanno contribuito ad arginare la pandemia. Se vogliamo essere più crudi: sono proprio loro ad aver pagato il prezzo più alto e meritano tutto, ma proprio tutto il nostro appoggio a qualsivoglia iniziativa.

Commenti