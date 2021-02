Aspettando l’alba!

Oggi tutti cerchiamo in questo delicatissimo momento, di vedere il “mezzo bicchiere pieno” per farci coraggio. Ci sono cambiate le giornate, le abitudini, i comportamenti e siamo tutti disorientati, confusi, a volte ancora troppo faciloni, ma dobbiamo, a mio avviso, cercare la parte positiva di questa drammatica esperienza che nessuno di noi si aspettava di vivere. Al di là dei dolori, delle sofferenze, delle umane paure, dei quotidiani rischi nell’incontrare i nostri simili, la mancanza di contatto umano come una stretta di mano, ecco tutte queste incognite che ci stanno accompagnando in questi mesi di “nuova solitudine”, credo che potremmo avere la grande occasione di riscoprire alcune parti della nostra vita che abbiamo ormai trascurato. Questa pandemia mi ha insegnato che la vita ogni giorno non è solo lavoro e egoismo e superficialità, oggi più che mai dobbiamo essere meno degli automi educati dalla pubblicità che insegna solo il personale profitto, come se questo fosse la felicità. Penso che potremmo per una volta essere meno robot, educati alle cose futili e al personale profitto, e più umani dedicati all’altruismo e alla solidarietà. Invece vedo ancora tante persone sempre più fredde e piegate su loro stesse, con una visione della vita miope e chiusa alle sollecitazioni dei meno fortunati. Questa situazione mi permette di trarre un piccolo insegnamento una piccola opportunità per alzare lo sguardo e uscire dalla logica dei nostri occhi esclusivamente puntati sulle nostre scarpe. Adesso nell’attesa dell’alba devo sforzami di ritrovare il piacere e la gioia di tempi più lunghi, di pensieri più articolati, di pause salutari per scoprire, a mio avviso, quanto sono fortunato, per avere la salute, un tetto ed uno stipendio fisso. Ho la fortuna di essere nato in Canavese, forse molti faranno spallucce, ma per me che qui sono nato è un territorio che ha un ecosistema fantastico, unico al mondo e che mi ha sempre permesso una buona qualità della vita. Ecco nell’attesa dell’alba apprezzo quello che ho e la pandemia mi ricorda come la società in questi anni è diventata troppo superficiale ed individualista. Nel frattempo io con calma e fiducia aspetto l’alba sicuro che solo uniti riusciremo a passare questa lunga notte.

Favria, 4.02.2021 Giorgio Cortese

Non ha colore, il valore d’una vita umana è un universo monocromatico. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 5 FEBBRAIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Ogni giorno la vita resta là ad attendermi, sempre pronta ad essere colta, come un bocciolo che ha conosciuto la pioggia, ma torna a farsi accarezzare dal sole.

