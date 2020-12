ASLTO4. In un anno 95 infermieri e cento OSS in meno, nonostante la pandemia

L’altra sera, in consiglio comunale a Ivrea, il sindaco Stefano Sertoli, in base alle informazioni girategli dalla direzione generale dell’Asl To4 ha parlato di 264 nuovi assunti tra medici, infermieri e personale sanitario in genere…

La reazione del Nursind (il sindacato delle professioni infermieristiche) non si [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti